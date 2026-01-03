Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина смерти актера из "Доктора Живаго"
Культура
 
22:53 03.01.2026
Стала известна причина смерти актера из "Доктора Живаго"
Российский актер, режиссер, сценарист Андрей Хорошев погиб при попытке спасти человека, сообщил aif.ru его друг, кинорежиссер Сергей Члиянц. РИА Новости, 03.01.2026
АиФ: актер Андрей Хорошев из "Доктора Живаго" погиб, спасая человека

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский актер, режиссер, сценарист Андрей Хорошев погиб при попытке спасти человека, сообщил aif.ru его друг, кинорежиссер Сергей Члиянц.
"Сейчас туда поехала его дочь. Это произошло в Сухуми. Прыгнул в горячий источник спасать человека без сознания", — сказал он.
Знакомая актера, Любовь, в разговоре с изданием подтвердила, что на место трагедии выехала дочь погибшего.
Хорошев родился 29 июня 1959 года в Нахабино Московской области. Известность получил благодаря ролям в фильмах "Доктор Живаго", "Боец", "Адмиралъ". В фильмографии актера более 10 картин, зритель запомнил Хорошева под псевдонимом "Андрей И".
Умер актер из "Брата" Ермилов
22 декабря 2025, 15:26
Умер актер из "Брата" Ермилов
22 декабря 2025, 15:26
 
