Стала известна причина смерти актера из "Доктора Живаго"
Стала известна причина смерти актера из "Доктора Живаго" - РИА Новости, 03.01.2026
Стала известна причина смерти актера из "Доктора Живаго"
Российский актер, режиссер, сценарист Андрей Хорошев погиб при попытке спасти человека, сообщил aif.ru его друг, кинорежиссер Сергей Члиянц. РИА Новости, 03.01.2026
Стала известна причина смерти актера из "Доктора Живаго"
АиФ: актер Андрей Хорошев из "Доктора Живаго" погиб, спасая человека