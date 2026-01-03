Рейтинг@Mail.ru
Зеленский лично планировал атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо
14:11 03.01.2026 (обновлено: 14:14 03.01.2026)
Зеленский лично планировал атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо
Владимир Зеленский лично планировал атаку в новогоднюю ночь на кафе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.01.2026
ВОЛГОГРАД, 3 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский лично планировал атаку в новогоднюю ночь на кафе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Конечно же, это киевский режим и сам Зеленский планировал эти акции на прошлой неделе - попытка удара по резиденции президента, а теперь вот именно под Новый год, именно под самый Новый Новый год", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 1".

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
В кафе, атакованном в Херсонской области, было более ста человек
1 января, 13:39
 
