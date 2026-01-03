https://ria.ru/20260103/khorly-2066193101.html
Зеленский лично планировал атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо
Зеленский лично планировал атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо - РИА Новости, 03.01.2026
Зеленский лично планировал атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо
Владимир Зеленский лично планировал атаку в новогоднюю ночь на кафе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:11:00+03:00
2026-01-03T14:11:00+03:00
2026-01-03T14:14:00+03:00
в мире
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
владимир зеленский
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066071535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3354f943c91dd0ff7ded3bb75d2182c9.jpg
https://ria.ru/20260101/saldov-2065943993.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066071535_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76532d148d26f70b0692c1ad474a9549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области
В мире, Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Зеленский лично планировал атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо
Сальдо: киевский режим и лично Зеленский планировали удар по херсонским Хорлам