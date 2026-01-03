Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо - РИА Новости, 03.01.2026
13:25 03.01.2026
ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо
ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Херсонской области и выжидали момент, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.01.2026
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
удар всу по хорлам в херсонской области
херсонская область
черное море
россия
херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, удар всу по хорлам в херсонской области
Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Хорлах, выжидая момент

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
ВОЛГОГРАД, 3 янв - РИА Новости. ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Херсонской области и выжидали момент, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
"Можно говорить однозначно, что противник, заранее заготовил и спланировал эту акцию, держал беспилотники в поле, невидимом для наших средств радиоэлектронной борьбы. Это, наверняка, над морем, потому что над морем там они могут немножко спрятаться. И ждал момента, когда можно ударить именно изощренно", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 1".
В Херсонской области тела погибших при атаке почти полностью сгорели
Херсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
