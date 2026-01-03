https://ria.ru/20260103/khorly-2066187778.html
ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо
ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо - РИА Новости, 03.01.2026
ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо
ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Херсонской области и выжидали момент, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.01.2026
Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Хорлах, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ заранее готовили атаку на кафе в Хорлах, выжидая момент