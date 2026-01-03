Рейтинг@Mail.ru
Жители Каракаса выстроились в очереди за продуктами питания - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/karakas-2066217449.html
Жители Каракаса выстроились в очереди за продуктами питания
Жители Каракаса выстроились в очереди за продуктами питания - РИА Новости, 03.01.2026
Жители Каракаса выстроились в очереди за продуктами питания
В западной части Каракаса люди выстроились в очереди перед магазинами, желая запастись продуктами питания на фоне военной агрессии США против Венесуэлы,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:40:00+03:00
2026-01-03T16:40:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
симон боливар
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066173627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4b13fd1515c62ade4badd8cecea79568.jpg
https://ria.ru/20260103/ssha-2066216379.html
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066173627_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b9c04e31ed3233ea729939bc5e33a621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, симон боливар, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, Симон Боливар, Удары США по Венесуэле
Жители Каракаса выстроились в очереди за продуктами питания

В Каракасе жители выстроились в очереди за продуктами питания

© AP Photo / Cristian HernandezЖители эвакуируются из здания рядом с президентским дворцом после того, как в Каракасе были слышны взрывы
Жители эвакуируются из здания рядом с президентским дворцом после того, как в Каракасе были слышны взрывы - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Жители эвакуируются из здания рядом с президентским дворцом после того, как в Каракасе были слышны взрывы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв – РИА Новости. В западной части Каракаса люди выстроились в очереди перед магазинами, желая запастись продуктами питания на фоне военной агрессии США против Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости.
Одновременно с этим он передает, что многие точки розничной торговли закрыты.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Жители Каракаса сообщили, что не получали оповещений во время ударов
Вчера, 16:30
 
В миреВенесуэлаКаракасСимон БоливарУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала