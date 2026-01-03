Рейтинг@Mail.ru
В некоторых районах Каракаса пропал интернет - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/karakas-2066212352.html
В некоторых районах Каракаса пропал интернет
В некоторых районах Каракаса пропал интернет - РИА Новости, 03.01.2026
В некоторых районах Каракаса пропал интернет
Интернет-связь отсутствует в некоторых частях столицы Венесуэлы Каракаса в связи с перебоями с электричеством из-за время ударов США, сообщает международная... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:05:00+03:00
2026-01-03T16:05:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
сша
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066196363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_04a6383c7fd7f359bd9f94873acf094f.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
каракас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066196363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c7f1475c4ec0b1147bb48e6eab6f6dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, сша, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, США, Удары США по Венесуэле
В некоторых районах Каракаса пропал интернет

NetBlocks: в некоторых районах Каракаса пропал интернет после ударов США

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaКаракас после ночных взрывов
Каракас после ночных взрывов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Каракас после ночных взрывов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Интернет-связь отсутствует в некоторых частях столицы Венесуэлы Каракаса в связи с перебоями с электричеством из-за время ударов США, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
«
"Данные показывают потерю интернет-связи в частях Каракаса в Венесуэле, что соотносится с перебоями с электричеством во время военной операции США", - говорится в публикации в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
В миреВенесуэлаКаракасСШАУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала