В некоторых районах Каракаса пропал интернет
В некоторых районах Каракаса пропал интернет - РИА Новости, 03.01.2026
В некоторых районах Каракаса пропал интернет
Интернет-связь отсутствует в некоторых частях столицы Венесуэлы Каракаса в связи с перебоями с электричеством из-за время ударов США, сообщает международная... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:05:00+03:00
2026-01-03T16:05:00+03:00
2026-01-03T16:05:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
сша
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066196363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_04a6383c7fd7f359bd9f94873acf094f.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
каракас
сша
в мире, венесуэла, каракас, сша, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, США, Удары США по Венесуэле
В некоторых районах Каракаса пропал интернет
NetBlocks: в некоторых районах Каракаса пропал интернет после ударов США