В небе над Каракасом видели девять вертолетов, сообщает NBC
В небе над Каракасом видели девять вертолетов, сообщает NBC
Минимум девять вертолетов замечены над небом столицы Венесуэлы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на видео, имеющегося в распоряжении агентства Рейтер. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:52:00+03:00
