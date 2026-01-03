Рейтинг@Mail.ru
В двух аэропортах Каракаса раздались сильные взрывы, пишет WSJ
11:29 03.01.2026
В двух аэропортах Каракаса раздались сильные взрывы, пишет WSJ
Сильные взрывы раздались в международном аэропорту Каракаса и другом менее крупном аэропорту для военных и частных самолетов на востоке города, сообщает газета... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:29:00+03:00
2026-01-03T11:29:00+03:00
в мире
каракас
симон боливар
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
Взрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сильные взрывы раздались в международном аэропорту Каракаса и другом менее крупном аэропорту для военных и частных самолетов на востоке города, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на видео.
"На видео, публикуемых в соцсетях, видны сильные взрывы в международном аэропорту Каракаса имени Симона Боливара… в аэропорту Ла-Карлота, менее крупном аэропорту для военных и частных самолетов на востоке Каракаса, также, судя по всему, прогремели взрывы", - говорится в материале.
ОнлайнВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
