В двух аэропортах Каракаса раздались сильные взрывы, пишет WSJ
В двух аэропортах Каракаса раздались сильные взрывы, пишет WSJ - РИА Новости, 03.01.2026
В двух аэропортах Каракаса раздались сильные взрывы, пишет WSJ
Сильные взрывы раздались в международном аэропорту Каракаса и другом менее крупном аэропорту для военных и частных самолетов на востоке города, сообщает газета... РИА Новости, 03.01.2026
В двух аэропортах Каракаса раздались сильные взрывы, пишет WSJ
WSJ: в международном аэропорту Каракаса раздались сильные взрывы