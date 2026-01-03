https://ria.ru/20260103/karakas-2066144842.html
В Каракасе обесточена территория около военной базы, сообщили СМИ
В Каракасе обесточена территория около военной базы, сообщили СМИ
Территория на юге Каракаса около военной базы обесточена, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 03.01.2026
Reuters: территория на юге Каракаса около военной базы обесточена