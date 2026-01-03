Рейтинг@Mail.ru
В Каракасе обесточена территория около военной базы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 03.01.2026 (обновлено: 09:37 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/karakas-2066144842.html
В Каракасе обесточена территория около военной базы, сообщили СМИ
В Каракасе обесточена территория около военной базы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2026
В Каракасе обесточена территория около военной базы, сообщили СМИ
Территория на юге Каракаса около военной базы обесточена, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T09:36:00+03:00
2026-01-03T09:37:00+03:00
в мире
каракас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066144070_0:156:807:610_1920x0_80_0_0_e68d525b44adfc3f743ef956839e0771.jpg
https://ria.ru/20260102/maduro-2066012665.html
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066144070_0:81:807:686_1920x0_80_0_0_e962631a0bfc900e836a3bee7387bd9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, каракас
В мире, Каракас
В Каракасе обесточена территория около военной базы, сообщили СМИ

Reuters: территория на юге Каракаса около военной базы обесточена

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Территория на юге Каракаса около военной базы обесточена, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало о взрывах в городе.
"Южная часть Каракаса около военной базы без электричества", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на очевидца.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мадуро заявил о готовности Венесуэлы обсудить с США борьбу с наркотрафиком
Вчера, 03:06
 
В миреКаракас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала