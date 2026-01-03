Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле оштрафовали родителя ребенка, управлявшего автомобилем
23:42 03.01.2026
В Ярославле оштрафовали родителя ребенка, управлявшего автомобилем
В Ярославле оштрафовали родителя ребенка, управлявшего автомобилем
Одного из родителей 10-летнего мальчика, управлявшего автомобилем в Ярославле, привлекли к административной ответственности, сообщила официальный представитель...
2026-01-03T23:42:00+03:00
2026-01-03T23:42:00+03:00
происшествия
россия
ярославль
ярославская область
ирина волк
россия
ярославль
ярославская область
происшествия, россия, ярославль, ярославская область, ирина волк
Происшествия, Россия, Ярославль, Ярославская область, Ирина Волк
В Ярославле оштрафовали родителя ребенка, управлявшего автомобилем

В Ярославле оштрафовали родителя 10-летнего мальчика, управлявшего автомобилем

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Одного из родителей 10-летнего мальчика, управлявшего автомобилем в Ярославле, привлекли к административной ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На появившемся в соцсетях видео, сделанного жительницей Ярославля, она спрашивает сидящего за рулем автомобиля мальчика, кто ему разрешил водить машину. Тот отвечает – папа. "Я спокойно езжу за рулем", - говорит мальчик возмущенной женщине.
На Кубани девятилетний ребенок устроил побег от сотрудников ГАИ
19 мая 2025, 22:03
На Кубани девятилетний ребенок устроил побег от сотрудников ГАИ
19 мая 2025, 22:03
Волк сообщила в своем Telegram-канале, что в ходе мониторинга интернета полицейские из Ярославской области выявили публикацию, в которой сообщалось, что 10-летний ребенок управлял автомобилем.
По данному факту полицией организовано проведение проверки, отметила Волк. По ее словам, личности несовершеннолетнего, 2015 года рождения, и его законного представителя установлены.
"Законный представитель ребенка привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством – ред.), а также по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – ред.)", - говорится в сообщении.
Обе статьи КоАП предусматривают штрафы.
Волк также уточнила, что собранные полицейскими материалы будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
На Кубани водитель грузовика протаранил машину с ребенком на парковке
16 мая 2025, 17:09
 
ПроисшествияРоссияЯрославльЯрославская областьИрина Волк
 
 
