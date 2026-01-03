https://ria.ru/20260103/izy-2066173055.html
В РСТ рассказали о ближайшем рейсе из России в Венесуэлу
В РСТ рассказали о ближайшем рейсе из России в Венесуэлу
В РСТ рассказали о ближайшем рейсе из России в Венесуэлу
Ближайший плановый рейс из России в Венесуэлу запланирован на 5 января, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии. РИА Новости, 03.01.2026
В РСТ рассказали о ближайшем рейсе из России в Венесуэлу
РСТ: ближайший рейс из России в Венесуэлу запланирован на 5 января
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ближайший плановый рейс из России в Венесуэлу запланирован на 5 января, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии.
Вместе с тем в РСТ подчеркнули, что российские туроператоры в приоритетном порядке ориентируются на обеспечение безопасности туристов и готовы оперативно реагировать на возможные изменения ситуации.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения.