Рейтинг@Mail.ru
В РСТ рассказали о ближайшем рейсе из России в Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 03.01.2026 (обновлено: 13:04 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/izy-2066173055.html
В РСТ рассказали о ближайшем рейсе из России в Венесуэлу
В РСТ рассказали о ближайшем рейсе из России в Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
В РСТ рассказали о ближайшем рейсе из России в Венесуэлу
Ближайший плановый рейс из России в Венесуэлу запланирован на 5 января, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:14:00+03:00
2026-01-03T13:04:00+03:00
россия
венесуэла
в мире
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066167899.html
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, в мире, удары сша по венесуэле
Россия, Венесуэла, В мире, Удары США по Венесуэле
В РСТ рассказали о ближайшем рейсе из России в Венесуэлу

РСТ: ближайший рейс из России в Венесуэлу запланирован на 5 января

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ближайший плановый рейс из России в Венесуэлу запланирован на 5 января, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии.
"Ближайший плановый рейс из России в Венесуэлу запланирован на 5 января", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в РСТ подчеркнули, что российские туроператоры в приоритетном порядке ориентируются на обеспечение безопасности туристов и готовы оперативно реагировать на возможные изменения ситуации.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения.
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
WSJ анонсировала возможное официальное заявление Белого дома по Венесуэле
11:51
 
РоссияВенесуэлаВ миреУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала