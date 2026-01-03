Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому не дали выступить в мемориальном комплексе истории Холокоста - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/izrail-2066200717.html
Зеленскому не дали выступить в мемориальном комплексе истории Холокоста
Зеленскому не дали выступить в мемориальном комплексе истории Холокоста - РИА Новости, 03.01.2026
Зеленскому не дали выступить в мемориальном комплексе истории Холокоста
Глава израильского мемориального комплекса истории холокоста "Яд Вашем" Дани Даян запретил Владимиру Зеленскому выступать с речью в комплексе. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:49:00+03:00
2026-01-03T14:49:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066134847.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_104bd0d9b0370244fb885985ba3a8a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить в мемориальном комплексе истории Холокоста

NOZ: Зеленскому отказали в выступлении в мемориальном комплексе "Яд Вашем"

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава израильского мемориального комплекса истории холокоста "Яд Вашем" Дани Даян запретил Владимиру Зеленскому выступать с речью в комплексе.
"Я услышал от посла, что Зеленский хотел приехать в Яд Вашем. Он хотел выступить перед 300 людьми, и это должно было транслироваться по всему миру. Я отказал не потому, что у меня не было сочувствия к Украине. Но, конечно, я сразу понял, куда он метил. Не каждое военное преступление является геноцидом, и не каждый геноцид является холокостом", - заявил Даян в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).
Кроме того, он отметил, что на Украине были не только жертвы холокоста, "среди украинцев в том числе были соучастники преступления, а в некоторых случаях и главные преступники".
"Поэтому было правильно отказать Зеленскому. Яд Вашем посвящен памяти жертв холокоста. Так и должно оставаться", - добавил Даян.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Страшное дело": в Киеве предупредили Бабиша о замысле Зеленского
Вчера, 06:39
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала