Зеленскому не дали выступить в мемориальном комплексе истории Холокоста

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава израильского мемориального комплекса истории холокоста "Яд Вашем" Дани Даян запретил Владимиру Зеленскому выступать с речью в комплексе.
"Я услышал от посла, что Зеленский хотел приехать в Яд Вашем. Он хотел выступить перед 300 людьми, и это должно было транслироваться по всему миру. Я отказал не потому, что у меня не было сочувствия к Украине. Но, конечно, я сразу понял, куда он метил. Не каждое военное преступление является геноцидом, и не каждый геноцид является холокостом", - заявил Даян в интервью немецкому изданию Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).
Кроме того, он отметил, что на Украине были не только жертвы холокоста, "среди украинцев в том числе были соучастники преступления, а в некоторых случаях и главные преступники".
"Поэтому было правильно отказать Зеленскому. Яд Вашем посвящен памяти жертв холокоста. Так и должно оставаться", - добавил Даян.