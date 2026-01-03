Рейтинг@Mail.ru
Решение об изъятии имущества Тимура Иванова еще не готово, заявил адвокат - РИА Новости, 03.01.2026
16:26 03.01.2026
Решение об изъятии имущества Тимура Иванова еще не готово, заявил адвокат
Решение об изъятии имущества Тимура Иванова еще не готово, заявил адвокат
Решение суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей...
Решение об изъятии имущества Тимура Иванова еще не готово, заявил адвокат

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Решение суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей еще не изготовлено, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Марченко.
Пресненский суд Москвы 5 декабря частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В суде Тимура Иванова назвали фактическим владельцем трех компаний
13 декабря 2025, 19:28
"Решение суда об изъятии имущества еще не изготовлено, соответственно его никто не обжаловал", - заявил адвокат.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры проходили бывшая жена фигуранта Светлана Захарова, отец обвиняемого Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, водитель бывшего чиновника Андрей Петров, доверенное лицо Сергей Бородин, а также юрлица - ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения.
В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо".
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Суд изъял все имущество Иванова из иска, кроме Bentley бывшей жены
5 декабря 2025, 15:12
Решение суда еще не вступило в законную силу. Изъятое по иску имущество находится под арестом.
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток.
По делу о растрате экс-замминистра был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.
Сейчас он находится в СИЗО по другому делу о взятках, 25 ноября он был признан банкротом по заявлению банка ПСБ, Арбитражный суд Москвы открыл процедуру реализации его имущества.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Особняк "Мастера и Маргариты" по делу Иванова все еще находится под арестом
12 декабря 2025, 15:24
 
