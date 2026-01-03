Решение об изъятии имущества Тимура Иванова еще не готово, заявил адвокат

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Решение суда Москвы по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей еще не изготовлено, рассказал РИА Новости его адвокат Александр Марченко.

Пресненский суд Москвы 5 декабря частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.

"Решение суда об изъятии имущества еще не изготовлено, соответственно его никто не обжаловал", - заявил адвокат.

В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения.

В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо".

Решение суда еще не вступило в законную силу. Изъятое по иску имущество находится под арестом.

Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток.

По делу о растрате экс-замминистра был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.