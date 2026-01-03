Рейтинг@Mail.ru
Женщины все чаще оплачивают счета в ресторанах, показало исследование - РИА Новости, 03.01.2026
11:45 03.01.2026
Женщины все чаще оплачивают счета в ресторанах, показало исследование
Женщины все чаще оплачивают счета в ресторанах, показало исследование - РИА Новости, 03.01.2026
Женщины все чаще оплачивают счета в ресторанах, показало исследование
Женщины в России все чаще оплачивают счета в ресторанах, такая тенденция фиксируется уже второй год, соотношение в 2025 году составило 58% у мужчин против 42% у РИА Новости, 03.01.2026
русский стандарт (банк)
2026
русский стандарт (банк)
Русский стандарт (банк)
Женщины все чаще оплачивают счета в ресторанах, показало исследование

«Русский Стандарт»: женщины чаще оплачивают счета в ресторанах

Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Женщины в России все чаще оплачивают счета в ресторанах, такая тенденция фиксируется уже второй год, соотношение в 2025 году составило 58% у мужчин против 42% у женщин, в 2024 году было 59% и 41% соответственно, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"В "кафе и ресторанах", где средний чек в 2025 году в офлайне составил 813 рублей, лидерами в платежах также, как и в онлайне, оказались мужчины. Соотношение в их пользу составило 58% против 42% у женщин, соответственно. В прошлом году 59% был у мужчин и 41% у женщин", - говорится в исследовании.
Согласно статистике банка, среди категорий трат, лидирующих по количеству операций по картам в 2025 году оказались "супермаркеты", "транспорт" и "кафе и рестораны".
Аналитики выяснили, что средний чек одной покупки в офлайне в супермаркетах в 2025 году составил 779 рублей. "Кстати, на мужчин здесь приходится 54% от общего количества офлайн-операций по картам банка, а на женщин – 46%", - уточнили они.
Средний чек в офлайне в категории "транспорт" (сюда вошли оплаты как общественного транспорта, так и такси, авиа- и железнодорожных билетов, рейсовых междугородних автобусов и тому подобное) в 2025 году составил 187 рублей. Женщины активнее в таких тратах – 54% покупок против 46% у мужчин, говорится в материалах.
В 2025 году в тройку популярных онлайн-трат по количеству операций по картам, согласно данным банка, вошли "супермаркеты", "маркетплейсы", а также "кафе и рестораны". А средний чек в онлайне в супермаркетах составил 1 714 рублей, при этом лидерами по количеству таких покупок в 2025 году оказались женщины – 61% против "мужских" 39%.
В категории "маркетплейсы" (куда входят самые различные покупки – от одежды и обуви для всей семьи до товаров для дома) средний чек платежа в онлайне составил 3 112 рублей и здесь самыми активными покупателями здесь оказались женщины – 59% против 41% у мужчин, уточняется в исследовании.
Средняя сумма платежа по картам банка в онлайне в "кафе и ресторанах" по итогам 2025 года составила 1 254 рубля, а в этой категории по числу покупок наоборот лидируют мужчины – 57% против 43% у женщин.
