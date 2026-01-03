Женщины все чаще оплачивают счета в ресторанах, показало исследование

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Женщины в России все чаще оплачивают счета в ресторанах, такая тенденция фиксируется уже второй год, соотношение в 2025 году составило 58% у мужчин против 42% у женщин, в 2024 году было 59% и 41% соответственно, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.

"В "кафе и ресторанах", где средний чек в 2025 году в офлайне составил 813 рублей, лидерами в платежах также, как и в онлайне, оказались мужчины. Соотношение в их пользу составило 58% против 42% у женщин, соответственно. В прошлом году 59% был у мужчин и 41% у женщин", - говорится в исследовании.

Согласно статистике банка, среди категорий трат, лидирующих по количеству операций по картам в 2025 году оказались "супермаркеты", "транспорт" и "кафе и рестораны".

Аналитики выяснили, что средний чек одной покупки в офлайне в супермаркетах в 2025 году составил 779 рублей. "Кстати, на мужчин здесь приходится 54% от общего количества офлайн-операций по картам банка, а на женщин – 46%", - уточнили они.

Средний чек в офлайне в категории "транспорт" (сюда вошли оплаты как общественного транспорта, так и такси, авиа- и железнодорожных билетов, рейсовых междугородних автобусов и тому подобное) в 2025 году составил 187 рублей. Женщины активнее в таких тратах – 54% покупок против 46% у мужчин, говорится в материалах.

В 2025 году в тройку популярных онлайн-трат по количеству операций по картам, согласно данным банка, вошли "супермаркеты", "маркетплейсы", а также "кафе и рестораны". А средний чек в онлайне в супермаркетах составил 1 714 рублей, при этом лидерами по количеству таких покупок в 2025 году оказались женщины – 61% против "мужских" 39%.

В категории "маркетплейсы" (куда входят самые различные покупки – от одежды и обуви для всей семьи до товаров для дома) средний чек платежа в онлайне составил 3 112 рублей и здесь самыми активными покупателями здесь оказались женщины – 59% против 41% у мужчин, уточняется в исследовании.