Рейтинг@Mail.ru
Испания выразила готовность содействовать установлению мира в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ispanija-2066188128.html
Испания выразила готовность содействовать установлению мира в Венесуэле
Испания выразила готовность содействовать установлению мира в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Испания выразила готовность содействовать установлению мира в Венесуэле
Испания готова содействовать поиску мирного и согласованного решения кризиса вокруг Венесуэлы, говорится в распространенном в субботу коммюнике министерства... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:27:00+03:00
2026-01-03T13:27:00+03:00
в мире
испания
венесуэла
каракас
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_a5435c47162088c99f1c03330c0b3b7b.jpg
https://ria.ru/20260103/maduro-2066183264.html
испания
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_7162cbb0b9c118a20193b835390eaa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, венесуэла, каракас, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Испания, Венесуэла, Каракас, ООН, Удары США по Венесуэле
Испания выразила готовность содействовать установлению мира в Венесуэле

МИД Испании выразил готовность содействовать урегулированию кризиса в Венесуэле

© Flickr / isafmediaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Flickr / isafmedia
Флаг Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 3 янв - РИА Новости. Испания готова содействовать поиску мирного и согласованного решения кризиса вокруг Венесуэлы, говорится в распространенном в субботу коммюнике министерства иностранных дел королевства.
"Испания призывает к деэскалации и сдержанности, а также к действиям с неизменным уважением к международному праву и принципам Устава ООН. В этом контексте Испания готова предоставить свои услуги для достижения мирного и согласованного решения текущего кризиса", - говорится в документе.
В ведомстве отметили, что следят за развитием ситуации в координации с партнерами по Европейскому союзу и странами региона. Испанский МИД подчеркнул, что находится в постоянном контакте с посольством и консульством в Каракасе, а также с консульской службой экстренного реагирования, и контролирует положение испанской диаспоры в стране.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп назвал операцию по захвату Мадуро блестящей
13:01
 
В миреИспанияВенесуэлаКаракасООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала