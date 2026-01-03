https://ria.ru/20260103/iran-2066206143.html
Иран осудил нападение США на Венесуэлу
Иран осудил нападение США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Иран осудил нападение США на Венесуэлу
Тегеран осуждает действия США в отношении Венесуэлы, заявило министерство иностранных дел Ирана. РИА Новости, 03.01.2026
Иран осудил нападение США на Венесуэлу
МИД Ирана решительно осуждает вопиющее нападение США на Венесуэлу