Иран осудил нападение США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
15:27 03.01.2026
Иран осудил нападение США на Венесуэлу
Тегеран осуждает действия США в отношении Венесуэлы, заявило министерство иностранных дел Ирана.
в мире, иран, сша, венесуэла, оон
В мире, Иран, США, Венесуэла, ООН
Иран осудил нападение США на Венесуэлу

МИД Ирана решительно осуждает вопиющее нападение США на Венесуэлу

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Тегеран осуждает действия США в отношении Венесуэлы, заявило министерство иностранных дел Ирана.
"МИД Ирана решительно осуждает военное нападение США на Венесуэлу и вопиющее нарушение территориальной целостности и суверенитета этой страны", - говорится в заявлении.
Ведомство также отметило право Каракаса на защиту и заявило об ответственности всех государств, ООН и Совета безопасности ООН за незамедлительное прекращение действий США в отношении Венесуэлы.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД прокомментировал сообщения о вывозе Мадуро из Венесуэлы
