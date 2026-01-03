Рейтинг@Mail.ru
Протесты в Иране переросли в беспорядки
02:36 03.01.2026 (обновлено: 09:44 03.01.2026)
Протесты в Иране переросли в беспорядки
Протесты в Иране переросли в беспорядки
Манифестации на западе и северо-востоке Ирана переросли в беспорядки, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, тегеран (город), сша, иран
В мире, Тегеран (город), США, Иран
Протесты в Иране переросли в беспорядки

Tasnim: протесты в Иране переросли в беспорядки и погромы

Акция протеста в городе Борджнурд, Иран
Акция протеста в городе Борджнурд, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в городе Борджнурд, Иран
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Манифестации на западе и северо-востоке Ирана переросли в беспорядки, передает агентство Tasnim.
"Вечером в пятницу акция протеста <...> прошла в городе Борджнурд из-за колебаний валютного курса риала. В ряде районов протестующие отошли от предъявления экономических требований в сторону проведения погромов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что число участников беспорядков не превысило 100, они перекрывали дорожные полосы, нарушая движение транспорта.
В то же время в городе Сербала на западе страны на улицы вышли группы вооруженных боевиков, открывшие стрельбу из автоматов под девизом "Смерть Хаменеи!", указывается в материале.
Как отметило агентство Fars, с утра пятницы число мирных манифестаций стало сокращаться, они приобретают явный политический характер: митингующие вступают в столкновения с полицией и чаще выкрикивают антиправительственные, промонархические лозунги.
По данным СМИ, беспорядки организуют небольшие группы людей, вооруженные холодным и огнестрельным оружием или коктейлями Молотова. Злоумышленники нападают на административные и общественные здания, в том числе и на мечети.
Похожие случаи зафиксировали в Тегеране и Кередже, где демонстранты сожгли флаг страны и забросали прохожих камнями, выкрикивая "Смерть диктатору!" и "Это не последняя битва — Пехлеви вернется!".
В конце декабря в ИРИ начались протесты из-за девальвации местной валюты. Главным поводом стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в иранской столице и других городах. После этого глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. Указом президента от 31 декабря пост занял Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции. Риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. До выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года неофициальная стоимость американской валюты составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же на свободном рынке она стоит 1,4 миллиона риалов.
