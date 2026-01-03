Протесты в Иране переросли в беспорядки

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Манифестации на западе и северо-востоке Ирана переросли в беспорядки, передает агентство Манифестации на западе и северо-востоке Ирана переросли в беспорядки, передает агентство Tasnim

"Вечером в пятницу акция протеста <...> прошла в городе Борджнурд из-за колебаний валютного курса риала. В ряде районов протестующие отошли от предъявления экономических требований в сторону проведения погромов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что число участников беспорядков не превысило 100, они перекрывали дорожные полосы, нарушая движение транспорта.

В то же время в городе Сербала на западе страны на улицы вышли группы вооруженных боевиков, открывшие стрельбу из автоматов под девизом "Смерть Хаменеи !", указывается в материале.

Как отметило агентство Fars, с утра пятницы число мирных манифестаций стало сокращаться, они приобретают явный политический характер: митингующие вступают в столкновения с полицией и чаще выкрикивают антиправительственные, промонархические лозунги.

По данным СМИ, беспорядки организуют небольшие группы людей, вооруженные холодным и огнестрельным оружием или коктейлями Молотова. Злоумышленники нападают на административные и общественные здания, в том числе и на мечети.

Пехлеви вернется!". Похожие случаи зафиксировали в Тегеране и Кередже, где демонстранты сожгли флаг страны и забросали прохожих камнями, выкрикивая "Смерть диктатору!" и "Это не последняя битва —вернется!".

В конце декабря в ИРИ начались протесты из-за девальвации местной валюты. Главным поводом стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в иранской столице и других городах. После этого глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. Указом президента от 31 декабря пост занял Абдольнасер Хеммати.