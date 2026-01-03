Рейтинг@Mail.ru
СМИ: вооруженные группы людей вышли на улицы на западе Ирана
02:35 03.01.2026 (обновлено: 04:45 03.01.2026)
СМИ: вооруженные группы людей вышли на улицы на западе Ирана
В одном из городов на западе Ирана на улицы вышли группы вооруженных людей, стреляя из автоматов в небо и выкрикивая политические лозунги, сообщает агентство... РИА Новости, 03.01.2026
СМИ: вооруженные группы людей вышли на улицы на западе Ирана

Tasnim: вооруженные группы людей вышли на улицы на западе Ирана

© Фото : соцсетиАкция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : соцсети
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В одном из городов на западе Ирана на улицы вышли группы вооруженных людей, стреляя из автоматов в небо и выкрикивая политические лозунги, сообщает агентство Tasnim.
"Вооруженные боевики вышли на улицы Сербале, в Эйламе (провинции, расположенной на западе Ирана – ред.)", - говорится в публикации.
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Иран пригрозил атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона
Вчера, 16:33
На видео, опубликованном агентством, видно, как на темных улицах Сербалы боевики стреляют очередями в воздух, скандируя лозунг "Смерть Хаменеи!".
Ранее иранские источники информировали, что протестующие нападают на сотрудников местных правоохранительных органов. Согласно данным агентства Fars, на западе страны трое погибли и 17 получили ранения в результате нападений на полицию, в то время как на юго-западе Ирана погибло как минимум два человека и пострадали несколько полицейских.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о помощи США иранским протестующим
01:18
 
