СМИ: вооруженные группы людей вышли на улицы на западе Ирана
СМИ: вооруженные группы людей вышли на улицы на западе Ирана - РИА Новости, 03.01.2026
СМИ: вооруженные группы людей вышли на улицы на западе Ирана
В одном из городов на западе Ирана на улицы вышли группы вооруженных людей, стреляя из автоматов в небо и выкрикивая политические лозунги, сообщает агентство... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T02:35:00+03:00
2026-01-03T02:35:00+03:00
2026-01-03T04:45:00+03:00
СМИ: вооруженные группы людей вышли на улицы на западе Ирана
