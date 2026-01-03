МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о помощи США иранским протестующим

Ранее генштаб ВС Ирана опубликовал заявление, в котором говорится, что иранская армия не допустит никакого вреда исламской республике и безопасности народа. Отмечалось, что если "враги Ирана" совершат еще одну ошибку, они получат ответ сильнее и сокрушительнее, чем в предыдущий раз.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.