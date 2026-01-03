Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о помощи США иранским протестующим
01:18 03.01.2026 (обновлено: 05:37 03.01.2026)
МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о помощи США иранским протестующим
МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о помощи США иранским протестующим
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
оон
центральный банк рф (цб рф)
иран
сша
вашингтон (штат)
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, оон, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ООН, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Послание президента США Дональда Трампа о готовности Штатов оказать помощь участникам протестов в Иране нарушает Устав ООН и международное право и подстрекает к насилию против иранских граждан, заявили в МИД Ирана.
Трамп заявил в пятницу, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Иран пригрозил атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона
Вчера, 16:33
"Такого рода безответственная позиция, представляющая собой агрессивный и противозаконный подход, (занимаемый - ред.) США в отношении иранского народа, является не только грубым нарушением основополагающих принципов и норм Устава ООН и международного права, (касающихся - ред.) уважения к национальному суверенитету стран, но и подстрекательством к насилию и совершению терактов против иранских граждан", - приводит текст заявления иранского внешнеполитического ведомства его Telegram-канал.
МИД Ирана напомнил Совету безопасности ООН об ответственности этой организации за сохранение мира и безопасности от агрессивной монополярности Вашингтона и подчеркнул, что иранцы не допустят чьего-либо злонамеренного вмешательства в их диалог друг с другом, направленный на решение их проблем.
Ведомство отметило, что считает угрожающие антииранские заявления властей США соответствующими политике Израиля, эскалирующей напряженность в регионе Ближнего Востока. Министерство также заявило, что реакция Тегерана на любого рода агрессию в его адрес будет "быстрой, решительной и всеобъемлющей", и подчеркнуло, что ответственность за последствия дестабилизации в регионе будет полностью лежать на Вашингтоне.
СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
Вчера, 00:46
СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
Вчера, 00:46
Ранее генштаб ВС Ирана опубликовал заявление, в котором говорится, что иранская армия не допустит никакого вреда исламской республике и безопасности народа. Отмечалось, что если "враги Ирана" совершат еще одну ошибку, они получат ответ сильнее и сокрушительнее, чем в предыдущий раз.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
На западе Ирана три человека погибли при нападении на полицию, сообщают СМИ
1 января, 20:45
На западе Ирана три человека погибли при нападении на полицию, сообщают СМИ
1 января, 20:45
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампООНЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
