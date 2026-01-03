Рейтинг@Mail.ru
В АКРА дали прогноз по ипотечным ставкам в 2026 году - РИА Новости, 03.01.2026
08:09 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ipoteka-2066137513.html
В АКРА дали прогноз по ипотечным ставкам в 2026 году
В АКРА дали прогноз по ипотечным ставкам в 2026 году - РИА Новости, 03.01.2026
В АКРА дали прогноз по ипотечным ставкам в 2026 году
Средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках опустится ниже 20% уже в 2026 году, однако до уровня в 15% будет еще долго уменьшаться, заявила РИА... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T08:09:00+03:00
2026-01-03T08:09:00+03:00
экономика
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
https://ria.ru/20251229/ipoteka-2065274698.html
2026
1920
1920
true
экономика, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
В АКРА дали прогноз по ипотечным ставкам в 2026 году

АКРА: средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках опустится ниже 20%

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Ключи и домик
Ключи и домик - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ключи и домик. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Средняя ставка по рыночной ипотеке в российских банках опустится ниже 20% уже в 2026 году, однако до уровня в 15% будет еще долго уменьшаться, заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
«
"При прочих равных условиях в следующем году ставки, наверняка, пробьют 20%, однако ожидать ощутимого снижения не стоит – до 15% мы будем еще долго идти", - считает она, добавив, что на конец года средние ставки находились на уровне 21-22% годовых.
Носова отметила, что уровень ипотечной ставки в 15% годовых, безусловно, привлекательнее для россиян, чем действующие в настоящее время.
"Вместе с тем даже такой уровень хоть и повышает шансы на качественное обслуживание ипотечных кредитов, но все же является финансово тяжелым для среднестатистического гражданина", - заключила аналитик.
Банк России начал снижать ключевую ставку в июне прошлого года и затем еще четыре раза, в результате показатель опустился до 16% годовых – уровня, который наблюдался с конца 2023 года до июля 2024 года.
ЭкономикаНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
