В Индии заявили о желании бизнеса занять место западных компаний в России

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Индийские предприниматели рассчитывают занять в российской экономике место, освободившееся после ухода западных компаний, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани.
28 декабря 2025, 12:41
Он также отметил, что в России наблюдается интерес к индийской фармацевтике, информационным технологиям и потребительским товарам.
При этом основными трудностями при выходе на российский рынок глава бизнес-альянса назвал банковские услуги, недоработки в логистике и сложности с оформлением соответствующей документации.
В начале декабря, в ходе своего визита в Индию, президент России Владимир Путин заявил, что прочные связи между бизнесом РФ и Индии служат надежной опорой отношений двух стран. Он также отметил, что российские предприятия готовы нарастить закупку товаров и услуг у Индии с учетом профицита в торговом балансе.