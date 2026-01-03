Рейтинг@Mail.ru
В Индии заявили о желании бизнеса занять место западных компаний в России - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/indiya-2066129435.html
В Индии заявили о желании бизнеса занять место западных компаний в России
В Индии заявили о желании бизнеса занять место западных компаний в России - РИА Новости, 03.01.2026
В Индии заявили о желании бизнеса занять место западных компаний в России
Индийские предприниматели рассчитывают занять в российской экономике место, освободившееся после ухода западных компаний, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T03:14:00+03:00
2026-01-03T03:14:00+03:00
экономика
россия
индия
сэмми котвани
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_420f84ddc2dd0600f3482adc8ec85d86.jpg
https://ria.ru/20251228/indija-2065160956.html
https://ria.ru/20260102/indija-2066029130.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de8e315138b67f505ad8a72e9f37fb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия, сэмми котвани, владимир путин
Экономика, Россия, Индия, Сэмми Котвани, Владимир Путин
В Индии заявили о желании бизнеса занять место западных компаний в России

Котвани: индийский бизнес рассчитывает занять место западных компаний в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Индийские предприниматели рассчитывают занять в российской экономике место, освободившееся после ухода западных компаний, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани.
России индийский бизнес привлекают большой рынок с разрывом в спросе и предложении в некоторых потребительских и промышленных категориях и пространство, сформированное уходом Запада", - заявил Котвани.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Индия надеется, что все больше IT специалистов будут приезжать в Россию
28 декабря 2025, 12:41
Он также отметил, что в России наблюдается интерес к индийской фармацевтике, информационным технологиям и потребительским товарам.
При этом основными трудностями при выходе на российский рынок глава бизнес-альянса назвал банковские услуги, недоработки в логистике и сложности с оформлением соответствующей документации.
В начале декабря, в ходе своего визита в Индию, президент России Владимир Путин заявил, что прочные связи между бизнесом РФ и Индии служат надежной опорой отношений двух стран. Он также отметил, что российские предприятия готовы нарастить закупку товаров и услуг у Индии с учетом профицита в торговом балансе.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считают эксперты
Вчера, 09:36
 
ЭкономикаРоссияИндияСэмми КотваниВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала