В Индии заявили о желании бизнеса занять место западных компаний в России

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Индийские предприниматели рассчитывают занять в российской экономике место, освободившееся после ухода западных компаний, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани.

"В России индийский бизнес привлекают большой рынок с разрывом в спросе и предложении в некоторых потребительских и промышленных категориях и пространство, сформированное уходом Запада", - заявил Котвани

Он также отметил, что в России наблюдается интерес к индийской фармацевтике, информационным технологиям и потребительским товарам.

При этом основными трудностями при выходе на российский рынок глава бизнес-альянса назвал банковские услуги, недоработки в логистике и сложности с оформлением соответствующей документации.