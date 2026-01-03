https://ria.ru/20260103/ii-2066124331.html
В СМИ назвали угрозой людям ложную информацию о здоровье от ИИ Google
технологии
google
технологии, google
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Ложная и вводящая в заблуждение информация о здоровье, содержащаяся в обзорах искусственного интеллекта (ИИ) компании Google, подвергает людей риску причинения вреда, пишет британская газета Guardian
.
"Люди подвергаются риску причинения вреда из-за ложной и вводящей в заблуждение информации о здоровье, содержащейся в обзорах искусственного интеллекта Google
", - говорится в публикации.
По данным издания, такой обзор ошибочно посоветовал людям с раком поджелудочной железы избегать продуктов с высоким содержанием жиров. При этом эксперты заявили, что это прямо противоположно тому, что следует рекомендовать, и может увеличить риск смертности пациентов от этого заболевания. Как отмечает газета, ИИ Google также предоставил ложную информацию о важнейших печеночных пробах, из-за чего люди с серьезными заболеваниями печени могли ошибочно полагать, что они здоровы.