В СМИ назвали угрозой людям ложную информацию о здоровье от ИИ Google

По данным издания, такой обзор ошибочно посоветовал людям с раком поджелудочной железы избегать продуктов с высоким содержанием жиров. При этом эксперты заявили, что это прямо противоположно тому, что следует рекомендовать, и может увеличить риск смертности пациентов от этого заболевания. Как отмечает газета, ИИ Google также предоставил ложную информацию о важнейших печеночных пробах, из-за чего люди с серьезными заболеваниями печени могли ошибочно полагать, что они здоровы.