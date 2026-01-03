Рейтинг@Mail.ru
В СМИ назвали угрозой людям ложную информацию о здоровье от ИИ Google - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ii-2066124331.html
В СМИ назвали угрозой людям ложную информацию о здоровье от ИИ Google
В СМИ назвали угрозой людям ложную информацию о здоровье от ИИ Google - РИА Новости, 03.01.2026
В СМИ назвали угрозой людям ложную информацию о здоровье от ИИ Google
Ложная и вводящая в заблуждение информация о здоровье, содержащаяся в обзорах искусственного интеллекта (ИИ) компании Google, подвергает людей риску причинения... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T01:06:00+03:00
2026-01-03T01:06:00+03:00
технологии
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg
https://ria.ru/20251221/google-2063588663.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d310519bddfa516a156b326fbf91808f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, google
Технологии, Google
В СМИ назвали угрозой людям ложную информацию о здоровье от ИИ Google

Guardian: ложная информация о здоровье от ИИ Google подвергает людей риску

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ложная и вводящая в заблуждение информация о здоровье, содержащаяся в обзорах искусственного интеллекта (ИИ) компании Google, подвергает людей риску причинения вреда, пишет британская газета Guardian.
"Люди подвергаются риску причинения вреда из-за ложной и вводящей в заблуждение информации о здоровье, содержащейся в обзорах искусственного интеллекта Google", - говорится в публикации.
По данным издания, такой обзор ошибочно посоветовал людям с раком поджелудочной железы избегать продуктов с высоким содержанием жиров. При этом эксперты заявили, что это прямо противоположно тому, что следует рекомендовать, и может увеличить риск смертности пациентов от этого заболевания. Как отмечает газета, ИИ Google также предоставил ложную информацию о важнейших печеночных пробах, из-за чего люди с серьезными заболеваниями печени могли ошибочно полагать, что они здоровы.
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Google и Apple не рекомендуют некоторым сотрудникам покидать США, пишут СМИ
21 декабря 2025, 03:16
 
ТехнологииGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала