Наместник монастыря Оптина пустынь рассказал о планах развития обители

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Два храма и часовня будут освящены в Оптиной пустыни, расположенной в Калужской области, в этом году, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).
"В 2026 году в монастыре освятят два храма - храм преподобной Марии Египетской и храм Всех Святых. Оба храма были построены в XIX веке. В церкви святой Марии проводили продолжительную реставрацию, стены расписывали фресковой живописью. Так как храм находится на братской территории, планируется проведение в ней богослужений для братии. Храм Всех Святых не сохранился до нашего времени, он восстановлен заново. Храм расположен рядом с монастырем на историческом братском кладбище, поэтому его основное предназначение – молитва за усопших", - сказал епископ.
Частицу мощей святителя Луки принесут в Сретенский монастырь
3 декабря 2025, 19:08
Собеседник агентства также рассказал, что в 2025 году на источнике преподобного Пафнутия Боровского при монастыре построили новую купель, и в этом году собираются освятить часовню.
"Также готовится к открытию музей Оптинского старчества, строится новая трапезная для паломников, восстанавливается исторический вход в монастырь – лестница, поднимающаяся от Башни с ангелом к колокольне", - пояснил епископ Иосиф.
Духовно-просветительский проект (фестиваль) "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" проходит ежегодно в Калужской области. Как правило, в программе дискуссии на темы культуры и искусства, концерты, театральные постановки, кинопоказы и литературный блок. Перед зрителями выступают политики, общественные деятели, эксперты по творчеству Достоевского, представители духовенства и артисты.
Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
В Оптиной пустыни сообщили, что посетить могилу старца Илия может каждый
18 марта 2025, 17:08