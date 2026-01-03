Наместник монастыря Оптина пустынь рассказал о планах развития обители

"В 2026 году в монастыре освятят два храма - храм преподобной Марии Египетской и храм Всех Святых. Оба храма были построены в XIX веке. В церкви святой Марии проводили продолжительную реставрацию, стены расписывали фресковой живописью. Так как храм находится на братской территории, планируется проведение в ней богослужений для братии. Храм Всех Святых не сохранился до нашего времени, он восстановлен заново. Храм расположен рядом с монастырем на историческом братском кладбище, поэтому его основное предназначение – молитва за усопших", - сказал епископ.