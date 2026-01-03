Рейтинг@Mail.ru
Наместник монастыря Оптина пустынь рассказал о планах развития обители - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:38 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/hram-2066145132.html
Наместник монастыря Оптина пустынь рассказал о планах развития обители
Наместник монастыря Оптина пустынь рассказал о планах развития обители - РИА Новости, 03.01.2026
Наместник монастыря Оптина пустынь рассказал о планах развития обители
Два храма и часовня будут освящены в Оптиной пустыни, расположенной в Калужской области, в этом году, рассказал РИА Новости наместник Введенского... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T09:38:00+03:00
2026-01-03T09:38:00+03:00
религия
оптина пустынь
калужская область
калуга
федор достоевский
амвросий оптинский (александр гренков)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593029887_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_56bbe14b06603f33777dc4a69a045d48.jpg
https://ria.ru/20251203/moskva-2059601547.html
https://ria.ru/20250318/iliy-2005767462.html
оптина пустынь
калужская область
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593029887_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f46da081afc7056a7907ff9da55a53f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оптина пустынь, калужская область, калуга, федор достоевский, амвросий оптинский (александр гренков), русская православная церковь
Религия, Оптина пустынь, Калужская область, Калуга, Федор Достоевский, Амвросий Оптинский (Александр Гренков), Русская православная церковь
Наместник монастыря Оптина пустынь рассказал о планах развития обители

В Оптиной пустыни за год освятят два храма и часовню

© Depositphotos.com / PhotoMost Оптина пустынь
Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Depositphotos.com / PhotoMost
Оптина пустынь . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Два храма и часовня будут освящены в Оптиной пустыни, расположенной в Калужской области, в этом году, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев).
"В 2026 году в монастыре освятят два храма - храм преподобной Марии Египетской и храм Всех Святых. Оба храма были построены в XIX веке. В церкви святой Марии проводили продолжительную реставрацию, стены расписывали фресковой живописью. Так как храм находится на братской территории, планируется проведение в ней богослужений для братии. Храм Всех Святых не сохранился до нашего времени, он восстановлен заново. Храм расположен рядом с монастырем на историческом братском кладбище, поэтому его основное предназначение – молитва за усопших", - сказал епископ.
Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Частицу мощей святителя Луки принесут в Сретенский монастырь
3 декабря 2025, 19:08
Собеседник агентства также рассказал, что в 2025 году на источнике преподобного Пафнутия Боровского при монастыре построили новую купель, и в этом году собираются освятить часовню.
"Также готовится к открытию музей Оптинского старчества, строится новая трапезная для паломников, восстанавливается исторический вход в монастырь – лестница, поднимающаяся от Башни с ангелом к колокольне", - пояснил епископ Иосиф.
Владыка добавил, что в 2026 году географически расширится проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни". Конференции, беседы и лекции будут проходить в монастыре как и прежде, а концерты перенесут в Калугу. Также запланированы мероприятия в Боровске, уточнил епископ.
Духовно-просветительский проект (фестиваль) "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" проходит ежегодно в Калужской области. Как правило, в программе дискуссии на темы культуры и искусства, концерты, театральные постановки, кинопоказы и литературный блок. Перед зрителями выступают политики, общественные деятели, эксперты по творчеству Достоевского, представители духовенства и артисты.
Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Оптиной пустыни сообщили, что посетить могилу старца Илия может каждый
18 марта 2025, 17:08
 
РелигияОптина пустыньКалужская областьКалугаФедор ДостоевскийАмвросий Оптинский (Александр Гренков)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала