В Госдуме заявили, что США нужны ресурсы, а не борьба с наркотиками
23:29 03.01.2026
В Госдуме заявили, что США нужны ресурсы, а не борьба с наркотиками
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, амир хамитов, дональд трамп, госдума рф, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Амир Хамитов, Дональд Трамп, Госдума РФ, ООН, Удары США по Венесуэле
В Госдуме заявили, что США нужны ресурсы, а не борьба с наркотиками

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США нужен контроль над ресурсами, а не настоящая борьба с наркотиками или стабильная Венесуэла, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
"Вашингтону не нужна настоящая борьба с наркотиками или стабильная Венесуэла. Ему нужен контроль над ресурсами и подавление любого инакомыслия в своём "заднем дворе", - сказал Хамитов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
Он отметил, что сам президент Венесуэлы Николас Мадуро называл свою страну жертвой колумбийских картелей и предлагал Вашингтону реальную сделку: вместе бить по трафику и инвестировать в нефть, но ему отказали.
"США вторгаются в Венесуэлу под предлогом "борьбы с наркотерроризмом"? Простите, но это – вопиющая ложь, рассчитанная на самых наивных. Весь мир знает, что эпицентр наркотрафика в регионе – это Колумбия, давний и ключевой союзник Вашингтона", - добавил политик.
Хамитов считает, что мир видит сегодня не просто акт беспрецедентной международной агрессии и попрания всех норм международного права, а театр абсурда, сценарий которого настолько груб и непрофессионален, что вызывает не только возмущение, но и горькое недоумение.
"А обвинения в "наркотерроризме" и "арсенале оружия" – это уже диагноз. Это тот уровень абсурда, когда тебя обвиняют в краже слона, которого ты сам же и прячешь в гараже. Просто взяли стандартный ярлык из арсенала госдепа для "непослушных" режимов. Не срослось с демократией и правами человека – кричим "наркотики!". Патентованный метод и бандитизм в масштабах планеты", - добавил депутат Госдумы.
По его словам, Россия видит это беззаконие и наглость насквозь, и РФ – с венесуэльским народом.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Венесуэла готова защищать свои природные ресурсы, заявила Родригес
Вчера, 22:29
"А те, кто сегодня аплодирует этому беспределу, завтра могут обнаружить тот же молоток уже над своей головой. Под предлогом, который будет звучать не менее абсурдно", - подытожил Хамитов.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп заявил, что США намерены поставлять нефть из Венесуэлы другим странам
Вчера, 21:18
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроАмир ХамитовДональд ТрампГосдума РФООНУдары США по Венесуэле
 
 
