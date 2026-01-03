В Госдуме заявили, что США нужны ресурсы, а не борьба с наркотиками

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США нужен контроль над ресурсами, а не настоящая борьба с наркотиками или стабильная Венесуэла, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

« "Вашингтону не нужна настоящая борьба с наркотиками или стабильная Венесуэла. Ему нужен контроль над ресурсами и подавление любого инакомыслия в своём "заднем дворе", - сказал Хамитов.

Он отметил, что сам президент Венесуэлы Николас Мадуро называл свою страну жертвой колумбийских картелей и предлагал Вашингтону реальную сделку: вместе бить по трафику и инвестировать в нефть, но ему отказали.

"США вторгаются в Венесуэлу под предлогом "борьбы с наркотерроризмом"? Простите, но это – вопиющая ложь, рассчитанная на самых наивных. Весь мир знает, что эпицентр наркотрафика в регионе – это Колумбия , давний и ключевой союзник Вашингтона", - добавил политик.

Хамитов считает, что мир видит сегодня не просто акт беспрецедентной международной агрессии и попрания всех норм международного права, а театр абсурда, сценарий которого настолько груб и непрофессионален, что вызывает не только возмущение, но и горькое недоумение.

"А обвинения в "наркотерроризме" и "арсенале оружия" – это уже диагноз. Это тот уровень абсурда, когда тебя обвиняют в краже слона, которого ты сам же и прячешь в гараже. Просто взяли стандартный ярлык из арсенала госдепа для "непослушных" режимов. Не срослось с демократией и правами человека – кричим "наркотики!". Патентованный метод и бандитизм в масштабах планеты", - добавил депутат Госдумы

По его словам, Россия видит это беззаконие и наглость насквозь, и РФ – с венесуэльским народом.

"А те, кто сегодня аплодирует этому беспределу, завтра могут обнаружить тот же молоток уже над своей головой. Под предлогом, который будет звучать не менее абсурдно", - подытожил Хамитов.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН