Грин раскритиковала Трампа за слова об Иране

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о готовности Штатов оказать помощь участникам протестов в Иране противоречат тому, за что голосовали его избиратели, Слова президента США Дональда Трампа о готовности Штатов оказать помощь участникам протестов в Иране противоречат тому, за что голосовали его избиратели, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Трамп заявил в пятницу, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.

"Израильский миллиардер, занимающийся кибербезопасностью, который требует лишить американцев гарантированной Первой поправкой свободы слова, и президент Трамп, угрожающий войной и отправкой войск в Иран, это все, против чего мы голосовали в 2024 году", - написала она в социальной сети X.

Грин также отметила, что основное внимание должно быть сосредоточено на долларах налогоплательщиков внутри страны.

Ранее иранские СМИ сообщали, что протестующие совершают нападения на сотрудников сил правопорядка Ирана. Как передавало агентство Fars, на западе Ирана трое человек погибли, 17 человек пострадали при нападении на сотрудников полиции. В то же время на юго-западе страны погибли по меньшей мере два человека, несколько полицейских пострадали.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.