Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Грэм* не исключил новых ударов по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/grem-2066224312.html
Сенатор Грэм* не исключил новых ударов по Венесуэле
Сенатор Грэм* не исключил новых ударов по Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Сенатор Грэм* не исключил новых ударов по Венесуэле
Сенатор США Линдси Грэм*, который является близким соратником президента США Дональда Трампа, отвечая на вопрос о вероятности новых ударов по Венесуэле, заявил, РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:09:00+03:00
2026-01-03T17:09:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
дональд трамп
удары сша по венесуэле
линдси грэм*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_d1a467c9ba836b7f7f6bef646a3fcae6.jpg
https://ria.ru/20251219/tramp-2063215372.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874764101_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_d249692e32b70d484af6adac52f6210a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, россия, дональд трамп, удары сша по венесуэле, линдси грэм*
В мире, США, Венесуэла, Россия, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Линдси Грэм*
Сенатор Грэм* не исключил новых ударов по Венесуэле

Близкий к Трампу сенатор Грэм заявил, что возможны новые удары США по Венесуэле

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сенатор США Линдси Грэм*, который является близким соратником президента США Дональда Трампа, отвечая на вопрос о вероятности новых ударов по Венесуэле, заявил, что все варианты возможны, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети X.
«
"Все варианты будут возможны", - заявил сенатор в комментарии корреспонденту, отвечая на вопрос о возможных новых ударах по Венесуэле.
Грэм* также сообщает, что он созвонился с Трампом незадолго до проведения операции. По словам сенатора, она планировалась последние несколько недель.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп не исключил войны с Венесуэлой
19 декабря 2025, 13:17
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияДональд ТрампУдары США по ВенесуэлеЛиндси Грэм*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала