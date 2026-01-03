Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, зачем США похитили Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/gosduma-2066286769.html
В Госдуме рассказали, зачем США похитили Мадуро
В Госдуме рассказали, зачем США похитили Мадуро - РИА Новости, 03.01.2026
В Госдуме рассказали, зачем США похитили Мадуро
Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вероятно, является попыткой воздействовать не только на эту, но и другие латиноамериканские страны, заявила РИА... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T23:54:00+03:00
2026-01-03T23:54:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
бразилия
николас мадуро
дональд трамп
пабло эскобар
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066281625.html
https://ria.ru/20260103/tramp-2066260314.html
https://ria.ru/20260103/ssha-2066266610.html
https://ria.ru/20260103/tramp-2066268960.html
венесуэла
сша
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, бразилия, николас мадуро, дональд трамп, пабло эскобар, госдума рф, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Бразилия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Пабло Эскобар, Госдума РФ, ООН, Удары США по Венесуэле
В Госдуме рассказали, зачем США похитили Мадуро

Депутат Чемерис назвала захват Мадуро попыткой воздействовать на другие страны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственная дума России
Государственная дума России - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Государственная дума России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вероятно, является попыткой воздействовать не только на эту, но и другие латиноамериканские страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
"Вполне возможно, что захват Мадуро - очевидная попытка воздействовать не только на Венесуэлу, но и другие латиноамериканские страны - например, Бразилию, где скоро пройдут выборы", - сказала Чемерис.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Макрон нашел своего преемника Мадуро
Вчера, 23:09
Она отметила, что начало 2026 года ознаменовалось крушением американскими силами политического равновесия в Венесуэле, обладающей самыми большими мировыми запасами нефти.
По словам депутата Госдумы, именно нефть, а не обвинения в "наркотерроризме, коррупции и наркотрафике", озвученные минюстом США в 2020 году, еще во время первого президентского срока Дональда Трампа, является ключевой темой.
"Это первая большая и публичная попытка США вновь получить контроль над практически всей Латинской Америкой, как когда-то, показав свою силу и готовность действовать самым решительным, на грани с шоковым, методом", - добавила Чемерис.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп посоветовал президенту Колумбии быть осторожнее
Вчера, 20:37
Политик считает, что эти события заставляют вспомнить аналогичные действия США в Колумбии по захвату наркобарона Пабло Эскобара в 1993 году - с той лишь очевидной разницей, что Мадуро - глава государства. Она подчеркнула, что США в этой ситуации настолько ломают все нормы международного права, вторгаясь и проводя военную операцию в отношении суверенного государства, что это вызвало "оторопь и ступор" как основную реакцию и Евросоюза, и ООН, и мирового сообщества.
"Еще 1 января Мадуро в эфире государственного телевидения сообщил о готовности к сотрудничеству с США по вопросам нефти, миграции и борьбе с наркоторговлей, подчеркивая, что Венесуэла выступает за мирное урегулирование отношений с США. Операция по захвату Мадуро, скорее всего, имеет главной целью не только смещение самого Мадуро, но и передачу всех венесуэльских нефтяных концессий американским компаниям", - сказала Чемерис.
Кроме того, по ее мнению, все последние годы США пытались подчинить Венесуэлу, взращивая оппозиционных политиков и пытаясь привести их к власти, но это не дало результата.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"На другую страну". В США сделали громкое заявление после захвата Мадуро
Вчера, 21:17
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы
Вчера, 21:42
 
В миреВенесуэлаСШАБразилияНиколас МадуроДональд ТрампПабло ЭскобарГосдума РФООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала