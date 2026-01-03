В Госдуме рассказали, зачем США похитили Мадуро

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вероятно, является попыткой воздействовать не только на эту, но и другие латиноамериканские страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

"Вполне возможно, что захват Мадуро - очевидная попытка воздействовать не только на Венесуэлу , но и другие латиноамериканские страны - например, Бразилию , где скоро пройдут выборы", - сказала Чемерис.

Она отметила, что начало 2026 года ознаменовалось крушением американскими силами политического равновесия в Венесуэле, обладающей самыми большими мировыми запасами нефти.

По словам депутата Госдумы , именно нефть, а не обвинения в "наркотерроризме, коррупции и наркотрафике", озвученные минюстом США в 2020 году, еще во время первого президентского срока Дональда Трампа , является ключевой темой.

"Это первая большая и публичная попытка США вновь получить контроль над практически всей Латинской Америкой , как когда-то, показав свою силу и готовность действовать самым решительным, на грани с шоковым, методом", - добавила Чемерис.

Политик считает, что эти события заставляют вспомнить аналогичные действия США в Колумбии по захвату наркобарона Пабло Эскобара в 1993 году - с той лишь очевидной разницей, что Мадуро - глава государства. Она подчеркнула, что США в этой ситуации настолько ломают все нормы международного права, вторгаясь и проводя военную операцию в отношении суверенного государства, что это вызвало "оторопь и ступор" как основную реакцию и Евросоюза, и ООН , и мирового сообщества.

"Еще 1 января Мадуро в эфире государственного телевидения сообщил о готовности к сотрудничеству с США по вопросам нефти, миграции и борьбе с наркоторговлей, подчеркивая, что Венесуэла выступает за мирное урегулирование отношений с США. Операция по захвату Мадуро, скорее всего, имеет главной целью не только смещение самого Мадуро, но и передачу всех венесуэльских нефтяных концессий американским компаниям", - сказала Чемерис.

Кроме того, по ее мнению, все последние годы США пытались подчинить Венесуэлу, взращивая оппозиционных политиков и пытаясь привести их к власти, но это не дало результата.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.