В Госдуме посчитали, сколько банки заработают в 2026 году

МОСКВА, 3 янв- РИА Новости. В Госдуме считают, что прибыль российских банков в 2026 году может вернуться на рекордный уровень 2024 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Чистая прибыль банков РФ в 2024 году обновила рекорд - 4,039 триллиона рублей против 3,3 триллиона рублей в 2023 году. В ноябре Банк России уточнил прогноз по чистой прибыли банков до 3,2-3,5 триллиона рублей по итогам 2025 года, ожидает, что показатель будет ближе к верхней границе.

"В 2026 году прибыль может вернуться на рекордный уровень 2024 года благодаря росту объемов кредитования по мере снижения ключевой ставки", - сказал Аксаков

По его словам, в прошлом году рекордные доходы были получены за счет бурного роста кредитования и высокой деловой активности, а также снижения отчислений в резервы.