В Госдуме предложили добавить в школьное меню новогодние блюда
В Госдуме предложили добавить в школьное меню новогодние блюда - РИА Новости, 03.01.2026
В Госдуме предложили добавить в школьное меню новогодние блюда
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутат ГД Сардана Авксентьева предложили добавить в школьное меню новогодние блюда.
общество
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутат ГД Сардана Авксентьева предложили добавить в школьное меню новогодние блюда.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным внести изменения в рекомендуемые Роспотребнадзором
примерные меню для школ, дополнив их возможностью включения праздничных новогодних блюд в рацион школьников в первые две недели после зимних каникул (первых две учебных недели января) с периодичностью 1–2 раза в неделю", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время меню школ формально одинаково в обычные дни и сразу после больших праздников, без элементов, отражающих новогоднюю культуру, значимую для детей.
В этой связи парламентарии считают необходимым внести изменения в нормативные документы, регулирующие организацию школьного питания.
По мнению депутатов, салат "Оливье" может быть приготовлен в облегчённой рецептуре (с минимально жирной заправкой и использованием разрешённых ингредиентов), традиционные мандарины как символ праздника могут предлагаться детям в рамках рекомендованной фруктовой порции обеда, блюдо "заливное" – из постного отварного мяса или рыбы с натуральным желе, а праздничная выпечка – в формате полезных изделий с умеренным содержанием сахара.
"Реализация данной меры позволит сделать питание в школьных столовых более праздничным, продлить у детей ощущение новогодних каникул, а также создать в столовой атмосферу домашнего уюта и тем самым облегчить возвращение к учебе после длительного отдыха", - заключается в документе.