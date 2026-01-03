Рейтинг@Mail.ru
В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на рынке
07:26 03.01.2026 (обновлено: 11:42 03.01.2026)
В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на рынке
В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на рынке

В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение в торговых павильонах рынка

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в торговых павильонах Сергиева Посада
Ликвидация пожара в торговых павильонах Сергиева Посада - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© МЧС России
Ликвидация пожара в торговых павильонах Сергиева Посада
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Открытое горение в торговых павильонах Сергиева Посада ликвидировано, сообщает РИА Новости пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала о пожаре в Сергиевом Посаде на улице 1-я Рыбная в торговых павильонах рынка "Щедруха". Позже возгорание было локализовано на площади 3 тысяч квадратных метров.
"Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что к тушению привлекались более 80 пожарных и 28 единиц техники.
