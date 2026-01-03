Рейтинг@Mail.ru
Каллас призвала США к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы
14:00 03.01.2026
Каллас призвала США к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы
Глава евродипломатии Кая Каллас призвала США к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы.
Каллас призвала США к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас призвала США к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы.
"ЕС неоднократно заявлял, что (президент Венесуэлы Николас - ред.) Мадуро не обладает легитимностью, и выступал в защиту мирного перехода власти. При любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем (США - ред.) к сдержанности", - написала она в соцсети X.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Венесуэле власть перешла к вице-президенту
Вчера, 13:58
 
