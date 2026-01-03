Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Венесуэлы призвал жителей избегать паники на фоне атак США
12:49 03.01.2026
Глава Минобороны Венесуэлы призвал жителей избегать паники на фоне атак США
Глава Минобороны Венесуэлы призвал жителей избегать паники на фоне атак США
2026-01-03T12:49:00+03:00
2026-01-03T12:49:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, telegram
В мире, Венесуэла, США, Telegram
Глава Минобороны Венесуэлы призвал жителей избегать паники на фоне атак США

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на фоне атак США призвал избегать паники и анархии, следует из его слов.
"Не поддадимся панике, которую враг хочет посеять, давайте избегать паники и анархии, которые являются таким же смертельным оружием, как и бомбы", - сказал он.
Трансляция заявления велась в его Telegram.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп заявил, что Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы
В мире Венесуэла США
 
 
