Глава Минобороны Венесуэлы призвал жителей избегать паники на фоне атак США
Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на фоне атак США призвал избегать паники и анархии, следует из его слов. РИА Новости, 03.01.2026
