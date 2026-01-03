Пришел к Сталину с царскими наградами: как простой казак спас Кавказ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Константин Недорубов гордо носил вместе Георгиевские кресты и звезду Героя Советского Союза. Он — казак, который беззаветно служил Родине. О его необычной судьбе — в материале РИА Новости.

Телеграмма Гитлера

Когда началась война, ему исполнилось уже 52 года. Призыву не подлежал, но и отсидеться в стороне не мог — страна столкнулась с грозным врагом.

Недорубову под личную ответственность первого секретаря райкома доверили сформировать и возглавить кавалерийский эскадрон из добровольцев в составе Донской казачьей дивизии. В начале августа 1942-го близ станицы Кущевской Краснодарского края казаки вступили в бой.

Немцы рвались на Кавказ. Фашисты были уверены: у русских нет никаких шансов, но эскадрон выстоял. Недорубов лично уничтожил 70 немецких солдат и офицеров.

Гитлер, узнав из донесений о том, что произошло у Кущевской, отправил радиограмму генерал-фельдмаршалу Вильгельму Листу: "Не научитесь воевать — прошагаете в штрафной роте через Кавказские горы".

Кулак с крынку молока

Легендарный казак родился в 1889 году на хуторе Рубежный Даниловского района (ныне входит в состав Волгоградской области). Образование ограничилось начальной школой.

Мальчик рос здоровым и сильным. В 18 лет у Кости Недорубова кулаки были величиной с целую крынку молока. Мешки с зерном он бросал на телегу с такой легкостью, будто их набили сеном.

Недорубова призвали на военную службу в 1911-м, когда ему был 21 год. Вернулся в родной хутор только шесть лет спустя, после Первой мировой войны, в чине подхорунжего.

На груди казака красовались четыре Георгиевских креста.

В одиночку захватил в плен 52 австрийца

Первый "Георгий" Недорубов получил за захват немецкой батареи и шести орудий. Второй — за невероятную операцию, когда в одиночку взял в плен 52 австрийских солдата и офицера, имитируя массовую атаку криками и гранатами. Третий — за доблесть в боях во время знаменитого Брусиловского прорыва.

В ноябре 1917-го лихой разведчик с группой казаков проник в штаб немецкой дивизии и пленил генералов вместе с оперативными документами. За это — золотой "Георгий" первой степени.

Воевал и за белых, и за красных

В Гражданскую войну Недорубову довелось повоевать за обе стороны. Поначалу — в 18-м казачьем полку атамана Петра Краснова.

Но вскоре он перешел к красным — стал командиром эскадрона в кавалерийской дивизии Михаила Блинова.

Заканчивал войну командиром 8-го Таманского кавполка. За бои с Врангелем ему вручили красные революционные шаровары. Домой герой вернулся в 1921-м после восьми ранений, с изрезанной грудью и спиной.

Попал в каток репрессий

В голодные 1930-е Недорубов стал жертвой чьего-то доноса. В посевную он, как бригадир, разрешил колхозникам сварить похлебку из семенного зерна, так как видел: людей ветром шатало от недоедания.

За эту вольность бывшего героя арестовали. Помимо "кражи" зерна приплели политику и дали десять лет. Отправили вместе со многими другими заключенными на строительство канала Москва — Волга.

Были стычки с блатными. Однажды пахан с наколками и фиксой крикнул ему: "Эй ты, дылда, давай сюда свой мешок с пожитками!" Недорубов, чуть повернувшись, произнес: "Тебе чего? Мешок? Ну иди сюда!"

Завязалась драка, из которой ветеран Первой мировой вышел безусловным победителем. После этого казаков в лагере не трогали.

По окончании строительства казака освободили досрочно — как ударника труда. На воле устроился завхозом машинно-испытательной станции.

Пришел к Сталину с Георгиевскими крестами на груди

Вскоре после подвига у Кущевской Недорубов был ранен. Демобилизовали. А в октябре 1943-го ему присвоили звание Героя Советского Союза. И в 1945-м пригласили принять участие в Параде Победы.

По Красной площади он промаршировал со звездой Героя, советскими наградами и четырьмя Георгиевскими крестами на мундире.

"Я в таком виде на Параде Победы в первом ряду шагал. На приеме сам товарищ Сталин руку жал, благодарил за участие в двух войнах", — вспоминал казак.