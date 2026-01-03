Германия должна осудить действия США в Венесуэле, считают в бундестаге

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Зёрен Пельман назвал нападение США на Венесуэлу нарушением международного права и призвал правительство ФРГ осудить действия Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
"Нападение США на Каракас является явным нарушением международного права. Тот факт, что президент Мадуро был схвачен и вывезен из страны, согласно заявлениям США, является еще одной опасной эскалацией и абсолютно несовместимо с законом и международным порядком", - написал Пельман в соцсети X.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
