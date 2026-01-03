Рейтинг@Mail.ru
Германия должна осудить действия США в Венесуэле, считают в бундестаге - РИА Новости, 03.01.2026
14:21 03.01.2026 (обновлено: 14:38 03.01.2026)
Германия должна осудить действия США в Венесуэле, считают в бундестаге
в мире
германия
венесуэла
сша
николас мадуро
дональд трамп
симон боливар
оон
германия
венесуэла
сша
в мире, германия, венесуэла, сша, николас мадуро, дональд трамп, симон боливар, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Германия, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Симон Боливар, ООН, Удары США по Венесуэле
Германия должна осудить действия США в Венесуэле, считают в бундестаге

Депутат бундестага Пельман: ФРГ должна осудить действия Вашингтона в Венесуэле

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Зёрен Пельман назвал нападение США на Венесуэлу нарушением международного права и призвал правительство ФРГ осудить действия Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В США заявили, что Мадуро предстанет перед правосудием
Вчера, 13:20
"Нападение США на Каракас является явным нарушением международного права. Тот факт, что президент Мадуро был схвачен и вывезен из страны, согласно заявлениям США, является еще одной опасной эскалацией и абсолютно несовместимо с законом и международным порядком", - написал Пельман в соцсети X.
Он призвал правительство ФРГ "четко и недвусмысленно осудить эскалацию Вашингтона и немедленно выступить за созыв Совета Безопасности ООН и вмешаться на уровне Организации Объединенных Наций".
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
