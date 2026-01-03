Рейтинг@Mail.ru
Франция вернулась в пятерку основных поставщиков игристого в Россию - РИА Новости, 03.01.2026
07:13 03.01.2026
Франция вернулась в пятерку основных поставщиков игристого в Россию
Франция вернулась в пятерку основных поставщиков игристого в Россию - РИА Новости, 03.01.2026
Франция вернулась в пятерку основных поставщиков игристого в Россию
Италия осталась главной по поставкам игристого вина в Россию по итогам января-сентября 2025 года, при этом в пятерку главных поставщиков вернулась Франция,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T07:13:00+03:00
2026-01-03T07:13:00+03:00
экономика
россия
франция
италия
оон
россия
франция
италия
Новости
экономика, россия, франция, италия, оон
Экономика, Россия, Франция, Италия, ООН
Франция вернулась в пятерку основных поставщиков игристого в Россию

РИА Новости: Франция вернулась в пятерку основных поставщиков игристого в Россию

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Италия осталась главной по поставкам игристого вина в Россию по итогам января-сентября 2025 года, при этом в пятерку главных поставщиков вернулась Франция, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных и данных платформы ООН Comtrade.
Лидирует в топ-10 поставщиков в Россию игристого вина Италия с объемом в 93,6 миллиона долларов по итогам девяти месяцев прошлого года. За год поставки снизились на 7%. На втором и третьем месте, как и год назад, расположились Латвия с почти 61 миллионом долларов (-6%) и Польша - 9,6 миллиона долларов (-24%).
На четвертом месте расположилась Франция с поставками на 8,2 миллиона долларов. За год она нарастила их в 8,2 раза и впервые с 2022 года вернулась в пятерку главных поставщиков игристого в РФ. На пятом оказалась Армения, которая за год экспортировала в Россию игристого вина на 4,2 миллиона долларов - почти вдвое больше, чем год назад.
Кроме того, в топ-10 стран, у которых Россия приобретала игристое, оказались Испания (почти 3 миллиона долларов), Литва (2,7 миллиона), Португалия (2,5 миллиона), Грузия (1,3 миллиона) и Германия (836 тысячи долларов).
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Россия в 2025 году экспортировала рекордный объем игристого вина в Китай
30 декабря 2025, 11:58
 
ЭкономикаРоссияФранцияИталияООН
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
