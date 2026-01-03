Франция вернулась в пятерку основных поставщиков игристого в Россию

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Италия осталась главной по поставкам игристого вина в Россию по итогам января-сентября 2025 года, при этом в пятерку главных поставщиков вернулась Франция, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных и данных платформы ООН Comtrade.