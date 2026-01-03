Рейтинг@Mail.ru
"Европа мертва". В Турции заявили о распаде ЕС
11:58 03.01.2026
"Европа мертва". В Турции заявили о распаде ЕС
"Европа мертва". В Турции заявили о распаде ЕС
"Европа мертва". В Турции заявили о распаде ЕС

Sabah: ЕС не смог реализовать ни одну из своих целей

АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз, оказавшийся в полной зависимости от США, не смог реализовать ни одну из своих целей, новая американская доктрина национальной безопасности продемонстрировала всему миру, что "Европа мертва", такое мнение выразил в своей статье колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар.
Ранее Politico со ссылкой на европейского дипломата писало, что Евросоюзу придется самостоятельно оплачивать собственную оборону до "смерти" президента США Дональда Трампа. Испанская газета El País, в свою очередь, отмечала, что главным событием 2025 года можно считать разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа.
Как утверждает Тутар, сейчас о НАТО говорят больше, чем о ЕС. "Европа полностью зависит от США в военном, экономическом, технологическом и политическом плане, а Евросоюз распадется, не осуществив "мечту об объединении" и ни одну из своих целей", - пишет колумнист.
Колумнист добавляет, что президент США Дональд Трамп в своем последнем стратегическом документе (по национальной безопасности - ред.) уже "объявил миру, что Европа, которую он не любит", "мертва".
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, Европа возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США призвана показать ЕС его место и сделать так, чтобы он не пытался втягивать Вашингтон в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Заголовок открываемого материала