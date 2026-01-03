Дмитриев поинтересовался, что скажет Каллас, если США атакуют Гренландию

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне ударов США по Венесуэле задался вопросом, поддержит ли глава евродипломатии Кая Каллас действия США, если следующей атаке подвергнется Гренландия.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.