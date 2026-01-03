Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев поинтересовался, что скажет Каллас, если США атакуют Гренландию
18:35 03.01.2026
Дмитриев поинтересовался, что скажет Каллас, если США атакуют Гренландию
в мире, гренландия, сша, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, оон, кайя каллас
В мире, Гренландия, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, ООН, Кайя Каллас
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне ударов США по Венесуэле задался вопросом, поддержит ли глава евродипломатии Кая Каллас действия США, если следующей атаке подвергнется Гренландия.
"Следующая на очереди Гренландия? Кая, вероятно, придет к тому, что поддержит (и это - ред.)", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации пост Каллас, в котором та сообщала, что "ЕС следит за ситуацией в Венесуэле".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД Венесуэлы прокомментировал исчезновение Мадуро и его супруги
Вчера, 17:16
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Президент США Дональд Трамп 22 декабря 2025 года объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен ранее подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дмитриев обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне атаки США на Венесуэлу
Вчера, 16:11
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
ЕС отмолчался по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил Клишас
Вчера, 13:40
 
