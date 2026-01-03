Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте не стали комментировать события в Венесуэле
14:04 03.01.2026 (обновлено: 14:09 03.01.2026)
В Европарламенте не стали комментировать события в Венесуэле
Европарламент заявил РИА новости, что пока не комментирует ситуацию в Венесуэле, но всегда поддерживал оппозицию. РИА Новости, 03.01.2026
В Европарламенте не стали комментировать события в Венесуэле

В Европарламенте заявили, что всегда поддерживали оппозицию в Венесуэле

Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе
БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Европарламент заявил РИА новости, что пока не комментирует ситуацию в Венесуэле, но всегда поддерживал оппозицию.
"Многие годы депутаты ЕП демонстрировали поддержку народу Венесуэлы и демократической оппозиции", - сообщил собеседник агентства.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
