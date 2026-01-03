https://ria.ru/20260103/es-2066192511.html
В Европарламенте не стали комментировать события в Венесуэле
Европарламент заявил РИА новости, что пока не комментирует ситуацию в Венесуэле, но всегда поддерживал оппозицию. РИА Новости, 03.01.2026
В Европарламенте заявили, что всегда поддерживали оппозицию в Венесуэле