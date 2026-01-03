Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о новых льготах при продаже жилья
15:11 03.01.2026
Эксперт рассказала о новых льготах при продаже жилья
© РИА Новости / Максим Блинов
Небоскребы делового центра "Москва-сити" на восходе
Небоскребы делового центра Москва-сити на восходе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити" на восходе. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Льгота по НДФЛ при продаже жилья с 1 января 2026 года теперь распространяется на семьи, в которых второй ребенок на момент сделки еще не родился, а также на семьи с недееспособными детьми независимо от их возраста, рассказала РИА Новости партнер и руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
"С 1 января 2026 года условия несколько изменятся: льгота будет применяться независимо от возраста детей, если они признаны недееспособными. Учитываются дети, которые на момент сделки ещё не родились: семья не должна платить НДФЛ, если второй и последующий ребёнок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года", - сказала Болдинова.
Родители и дети - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Россиянам рассказали о новой ежегодной выплате семьям с детьми
16 августа 2025, 03:01
Эксперт напомнила, что в 2025 году налогоплательщики имели право на безналоговую продажу жилья, если оно было в их собственности более пяти лет и более трех лет, если имущество было получено, например, по наследству или в дар от близкого родственника, приватизировано, перешло по договору ренты или было единственным жильём. Ранее Минфин РФ подчеркивал, что соответствующие налоговые льготы по НДФЛ при продаже жилья не исключаются и продолжают действовать.
Семьи, в которых двое и более детей, не платят НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения, если соблюдены некоторые условия, напомнила Болдинова.
Так, в семье должно быть двое и более детей младше 18 лет, а также взамен проданного жилья необходимо приобрести другое в течение того же года, когда заключена сделка, или до 30 апреля следующего года. Также кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 миллионов рублей, новое жильё должно быть больше по площади и его кадастровая стоимость должна быть выше, чем стоимость проданного жилья.
Кроме того, на момент сделки продавцу и членам его семьи не должно принадлежать в совокупности более 50% другого жилья, общая площадь которого больше, чем площадь приобретаемого.
Ребенок в магазине Детский мир - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для семей с детьми до трех лет
7 декабря 2025, 06:18
"Таким образом, изменение условий получения льготы направлено на улучшение положения семей", - отметила Болдинова.
Кроме того, с 1 января для применения льготы недвижимость до продажи должна находиться в собственности налогоплательщика непрерывно в течение вышеуказанных сроков.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В ГД предложили освободить от НДФЛ выплаты работникам на аренду жилья
25 декабря 2025, 05:26
 
ЖильеРоссияЕкатерина БолдиноваFive Stones Consulting
 
 
