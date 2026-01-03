Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил Трампа о последствиях конфликта с Венесуэлой - РИА Новости, 03.01.2026
12:50 03.01.2026
Эксперт предупредил Трампа о последствиях конфликта с Венесуэлой
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
симон боливар
николас мадуро
удары сша по венесуэле
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, симон боливар, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Симон Боливар, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Полномасштабный конфликт с Венесуэлой может обернуться для администрации президента США Дональда Трампа нежелательными последствиями, поскольку возможности Вашингтона влиять на весь мир сократились, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий эксперт по внешней политике Гёкхун Гёчмен.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
По оценке собеседника РИА Новости, удары США по Венесуэле являются элементом "политической инженерии", нацеленной на смену власти в стране. Он утверждает, что целью атаки является "сломить иммунитет" венесуэльского общества. "Если эскалация приведет к оккупации, это может иметь для Вашингтона негативные последствия: боевые действия американских военнослужащих и возможные асимметричные ответы, по его словам, могут оказаться дорогостоящими для администрации Трампа на фоне подготовки к промежуточным выборам в США в ноябре 2026 года", - сказал аналитик.
Объясняя, почему США, по его мнению, пошли на обострение, Гёчмен сослался на документ по национальной стратегии безопасности США. Он считает, что американские власти фиксируют усиление многополярности и снижение собственной мощности, из-за чего стремятся перераспределить приоритеты. В частности, эксперт утверждает, что Вашингтон намерен сформировать в Европе и на Ближнем Востоке такую архитектуру безопасности, которая не будет угрожать интересам США, чтобы сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе и сдерживании Китая.
По мнению Гёчмена, для концентрации ресурсов на Азии США стремятся сначала "навести порядок" в Западном полушарии и потому апеллируют к доктрине Монро. Он утверждает, что давление на Панаму и нынешние действия против Венесуэлы укладываются в эту логику, а в дальнейшем Вашингтон может прибегнуть к различным инструментам воздействия и в отношении других стран региона.
Эксперт также назвал такую линию "нелегитимной" и выразил мнение, что в долгосрочной перспективе она не может быть успешной.
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампСимон БоливарНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
