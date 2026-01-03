Эксперт предупредил Трампа о последствиях конфликта с Венесуэлой

АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Полномасштабный конфликт с Венесуэлой может обернуться для администрации президента США Дональда Трампа нежелательными последствиями, поскольку возможности Вашингтона влиять на весь мир сократились, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий эксперт по внешней политике Гёкхун Гёчмен.

По оценке собеседника РИА Новости, удары США по Венесуэле являются элементом "политической инженерии", нацеленной на смену власти в стране. Он утверждает, что целью атаки является "сломить иммунитет" венесуэльского общества. "Если эскалация приведет к оккупации, это может иметь для Вашингтона негативные последствия: боевые действия американских военнослужащих и возможные асимметричные ответы, по его словам, могут оказаться дорогостоящими для администрации Трампа на фоне подготовки к промежуточным выборам в США в ноябре 2026 года", - сказал аналитик.