Эксперт предрек скачок цен на нефть из-за конфликта в Венесуэле

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Конфликт между США и Венесуэлой затруднит поставки бензина и дизельного топлива в Европу, высказал свое мнение РИА Новости высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Участники глобального рынка могут исходить из того, что из-за этих атак, во-первых, прекратятся отгрузки тяжелой нефти, во-вторых, усложнится вообще судоходство в этом районе, добавил эксперт.