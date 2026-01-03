Эксперт предрек скачок цен на нефть из-за конфликта в Венесуэле

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Конфликт между США и Венесуэлой затруднит поставки бензина и дизельного топлива в Европу, высказал свое мнение РИА Новости высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Вот эта ситуация в Венесуэле может привести скачку цен на нефть до 70-80 долларов за баррель. И дело в том, что Венесуэла добывает довольно большое количество нефти, но она тяжелая, и смешивают ее с более легкими сортами и затем поставляют в США", - сказал он.
Участники глобального рынка могут исходить из того, что из-за этих атак, во-первых, прекратятся отгрузки тяжелой нефти, во-вторых, усложнится вообще судоходство в этом районе, добавил эксперт.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
