12:46 03.01.2026 (обновлено: 12:51 03.01.2026)
Эксперт рассказал о последствиях конфликта США и Венесуэлы
Эксперт рассказал о последствиях конфликта США и Венесуэлы
в мире
сша
венесуэла
каракас
симон боливар
дональд трамп
николас мадуро
удары сша по венесуэле
в мире, сша, венесуэла, каракас, симон боливар, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Симон Боливар, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Конфликт США и Венесуэлы укрепит коалицию стран мира против США и ослабит курс доллара, поделился мнением с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Курс доллара может, кстати, ослабнуть, потому что сами того не ведая, США опять укрепляют коалицию против них самих", - отметил Хазанов.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.
