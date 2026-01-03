Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил планы Трампа в отношении Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
11:31 03.01.2026
Эксперт оценил планы Трампа в отношении Венесуэлы
Эксперт оценил планы Трампа в отношении Венесуэлы
Действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы направлены на то, чтобы Вашингтон стал ключевым производителем и ценообразователем на мировом... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:31:00+03:00
2026-01-03T11:31:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
николас мадуро
симон боливар
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Симон Боливар, Удары США по Венесуэле
Эксперт оценил планы Трампа в отношении Венесуэлы

Озер: Каракас ждут жесткие переговоры с Вашингтоном

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе
АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы направлены на то, чтобы Вашингтон стал ключевым производителем и ценообразователем на мировом нефтяном рынке, а переговоры США и Венесуэлы будут напряженными, такое мнение в интервью РИА Новости высказал турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы
11:20
11:20
"План Трампа в отношении Венесуэлы в меньшей степени связан со сменой власти и в большей - с установлением контроля над нефтяной торговлей страны", - считает собеседник агентства.
По оценке турецкого эксперта, значительная часть новой стратегии национальной безопасности США нацелена на сокращение иностранного влияния в Латинской Америке, прежде всего китайского и европейского. При этом, как отметил эксперт, Трамп возвращается к старой линии - стремлению закрепить за США роль главного производителя и ценообразователя на глобальном нефтяном рынке.
Политолог допускает "очень ограниченный" и стратегически выверенный авиаудар, который, по его словам, мог бы быть направлен на нефтеперерабатывающие мощности, танкеры и морскую инфраструктуру. При этом масштабной операции или наземного наступления он не ожидает.
"В ближайшие дни Николас Мадуро столкнется с давлением: от него могут потребовать либо допустить возвращение американских компаний в Венесуэлу, либо выстроить экспорт всей добываемой нефти через американских посредников", - добавил Озер.
Эксперт считает, что период переговоров будет сопровождаться ростом напряженности, однако крупной войны он не прогнозирует.
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Местонахождение Мадуро неизвестно, пишет NYT
11:30
11:30
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампНиколас МадуроСимон БоливарУдары США по Венесуэле
 
 
Заголовок открываемого материала