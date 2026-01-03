Эксперт оценил планы Трампа в отношении Венесуэлы

АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы направлены на то, чтобы Вашингтон стал ключевым производителем и ценообразователем на мировом нефтяном рынке, а переговоры США и Венесуэлы будут напряженными, такое мнение в интервью РИА Новости высказал турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

"План Трампа в отношении Венесуэлы в меньшей степени связан со сменой власти и в большей - с установлением контроля над нефтяной торговлей страны", - считает собеседник агентства.

По оценке турецкого эксперта, значительная часть новой стратегии национальной безопасности США нацелена на сокращение иностранного влияния в Латинской Америке , прежде всего китайского и европейского. При этом, как отметил эксперт, Трамп возвращается к старой линии - стремлению закрепить за США роль главного производителя и ценообразователя на глобальном нефтяном рынке.

Политолог допускает "очень ограниченный" и стратегически выверенный авиаудар, который, по его словам, мог бы быть направлен на нефтеперерабатывающие мощности, танкеры и морскую инфраструктуру. При этом масштабной операции или наземного наступления он не ожидает.

"В ближайшие дни Николас Мадуро столкнется с давлением: от него могут потребовать либо допустить возвращение американских компаний в Венесуэлу, либо выстроить экспорт всей добываемой нефти через американских посредников", - добавил Озер.