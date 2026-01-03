Ефимов: в 2025 году в Москве выпустили на 20% больше градпланов участков

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В 2025 году в Москве выпустили почти на 20% больше градостроительных планов участков, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За 2025 год в столице выпустили свыше 11 тысяч градостроительных планов земельных участков. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидером среди столичных округов по количеству выданных ГПЗУ вновь стал ТиНАО – там оформили почти 4,5 тысячи документов", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что в прошлом году был выпущен градостроительный план участка для строительства школы на юге города. Ее возведут по адресу: Деловая улица, земельный участок 18/3. Здесь появится здание образовательной организации для тысячи школьников и 250 воспитанников.

При этом на западе Москвы в 2025 году выпустили свыше 500 градостроительных планов, в центральном округе – 482, а на севере города – 450, добавляется в пресс-релизе.