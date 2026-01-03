© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в 2025 году в Москве выкупили 850 арендуемых коммерческих объектов

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В 2025 году московские предприниматели выкупили у города около 850 арендуемых объектов коммерческой недвижимости, сообщил замммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В 2025 году представители малого и среднего бизнеса приобрели по преимущественному праву выкупа почти 850 объектов недвижимого имущества, арендуемых у города, в том числе пять нежилых зданий с земельными участками. Их общая площадь превысила 122,1 тысячи квадратных метров", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что больше всего коммерческой недвижимости инвесторы приобрели на юге и севере Москвы, где выкупили по 126 объектов. На севере столицы предприниматели купили недвижимость, общая площадь которой составляет почти 20,4 тысячи "квадратов", а на юге - около 15,3 тысячи квадратных метров.