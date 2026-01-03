В КБР два человека погибли в ДТП с поездом

НАЛЬЧИК, 3 янв – РИА Новости. Два человека погибли в столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Около 13 часов в субботу на железнодорожном переезде перегона станций Муртазово-Эльхотово пассажирский поезд Москва-Владикавказ столкнулся с автомобилем. в результате погибли два человека – водитель и пассажир легкового автомобиля", - сказал собеседник агентства.

По данным Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде, на который выехал водитель легковушки. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По информации СКЖД, схода подвижного состава нет, поезд отправлен по маршруту следования, на движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла.