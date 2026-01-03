Рейтинг@Mail.ru
17:37 03.01.2026
В КБР два человека погибли в ДТП с поездом
В КБР два человека погибли в ДТП с поездом
Два человека погибли в столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 03.01.2026
В КБР два человека погибли в ДТП с поездом

В КБР два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 янв – РИА Новости. Два человека погибли в столкновении пассажирского поезда с автомобилем в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Около 13 часов в субботу на железнодорожном переезде перегона станций Муртазово-Эльхотово пассажирский поезд Москва-Владикавказ столкнулся с автомобилем. в результате погибли два человека – водитель и пассажир легкового автомобиля", - сказал собеседник агентства.
По данным Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде, на который выехал водитель легковушки. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По информации СКЖД, схода подвижного состава нет, поезд отправлен по маршруту следования, на движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла.
Южная транспортная прокуратура организовала по факту столкновения проверку, по итогам которой, как заявили в ведомстве, будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
