https://ria.ru/20260103/dtp-2066224632.html
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Тулой
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Тулой - РИА Новости, 03.01.2026
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Тулой
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по факту ДТП с участием автобуса в Тульской области, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:09:00+03:00
2026-01-03T17:09:00+03:00
2026-01-03T17:17:00+03:00
происшествия
тула
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066222098_73:0:766:390_1920x0_80_0_0_003ff8e839952d1d72cf9a9a14ab3c02.jpg
https://ria.ru/20260103/burjatija-2066175605.html
тула
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066222098_160:0:680:390_1920x0_80_0_0_973957186bad90685146634ee63c3298.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тула, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Тулой
СК возбудил дело о небезопасных услугах после ДТП с автобусом под Тулой
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по факту ДТП с участием автобуса в Тульской области, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
В субботу в районе населенного пункта Колодези пассажирский автобус, водитель которого, не справившись с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Десять человек обратились за медицинской помощью, погибших нет.
"Следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела СУ СК России
по Тульской области
по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственными органами устанавливаются обстоятельства происшествия и условия оказания услуг по перевозке пассажиров. Также проводится комплекс следственных действий.