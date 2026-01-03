СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Тулой

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по факту ДТП с участием автобуса в Тульской области, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.

В субботу в районе населенного пункта Колодези пассажирский автобус, водитель которого, не справившись с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Десять человек обратились за медицинской помощью, погибших нет.