СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Тулой
17:09 03.01.2026 (обновлено: 17:17 03.01.2026)
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Тулой
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по факту ДТП с участием автобуса в Тульской области, сообщили РИА Новости в СУСК по региону. РИА Новости, 03.01.2026
происшествия
тула
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
тула
тульская область
происшествия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тула, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по факту ДТП с участием автобуса в Тульской области, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
В субботу в районе населенного пункта Колодези пассажирский автобус, водитель которого, не справившись с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Десять человек обратились за медицинской помощью, погибших нет.
"Следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственными органами устанавливаются обстоятельства происшествия и условия оказания услуг по перевозке пассажиров. Также проводится комплекс следственных действий.
ПроисшествияТулаТульская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
