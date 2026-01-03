Рейтинг@Mail.ru
Погибших в ДТП с автобусом нет, заявил губернатор Тульской области - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 03.01.2026 (обновлено: 17:06 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/dtp-2066221898.html
Погибших в ДТП с автобусом нет, заявил губернатор Тульской области
Погибших в ДТП с автобусом нет, заявил губернатор Тульской области - РИА Новости, 03.01.2026
Погибших в ДТП с автобусом нет, заявил губернатор Тульской области
Погибших в результате опрокидывания туристического автобуса "Вологда – Себино" в Тульской области нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:01:00+03:00
2026-01-03T17:06:00+03:00
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066222098_73:0:766:390_1920x0_80_0_0_003ff8e839952d1d72cf9a9a14ab3c02.jpg
https://ria.ru/20260103/burjatija-2066175605.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066222098_160:0:680:390_1920x0_80_0_0_973957186bad90685146634ee63c3298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, дмитрий миляев
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев
Погибших в ДТП с автобусом нет, заявил губернатор Тульской области

Миляев: погибших в ДТП с автобусом "Вологда – Себино" нет

© Прокуратура Тульской области/TelegramНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Прокуратура Тульской области/Telegram
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 3 янв – РИА Новости. Погибших в результате опрокидывания туристического автобуса "Вологда – Себино" в Тульской области нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере МАХ.
"Погибших нет. В настоящее время в медицинские учреждения доставляются 10 человек", - говорится в сообщении.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Два человека пострадали в тройном ДТП в Бурятии
Вчера, 12:30
 
ПроисшествияТульская областьДмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала