Погибших в ДТП с автобусом нет, заявил губернатор Тульской области
Погибших в результате опрокидывания туристического автобуса "Вологда – Себино" в Тульской области нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:01:00+03:00
2026-01-03T17:01:00+03:00
2026-01-03T17:06:00+03:00
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
тульская область
происшествия, тульская область, дмитрий миляев
