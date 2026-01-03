https://ria.ru/20260103/dtp-2066221770.html
Детей среди пассажиров опрокинувшегося в Тульской области автобуса не было
Детей среди пассажиров опрокинувшегося в Тульской области автобуса не было - РИА Новости, 03.01.2026
Детей среди пассажиров опрокинувшегося в Тульской области автобуса не было
Детей среди пассажиров опрокинувшегося туристического автобуса в Тульской области нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере Max. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T17:01:00+03:00
2026-01-03T17:01:00+03:00
2026-01-03T17:06:00+03:00
происшествия
тульская область
богородицкий район
вологда
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066222075_68:0:768:394_1920x0_80_0_0_fac4512ddc40cc770cd7a5b6a3ecf1e2.jpg
https://ria.ru/20251025/kaliningrad-2050609293.html
тульская область
богородицкий район
вологда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066222075_156:0:681:394_1920x0_80_0_0_6f66f20d173200c025836370d8666a79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, богородицкий район, вологда, дмитрий миляев
Происшествия, Тульская область, Богородицкий район, Вологда, Дмитрий Миляев
Детей среди пассажиров опрокинувшегося в Тульской области автобуса не было
Миляев: в опрокинувшемся в Тульской области туристическом автобусе детей не было