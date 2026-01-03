На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области

В Тульской области десять человек обратились за медпомощью после ДТП

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Десять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Тульской области, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

Сообщается, что Богородицкая межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельства ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров из Вологды в село Себино Кимовского района , случившегося 3 января в Богородицком районе на автомобильной трассе "Богородицк-Епифань".

"В результате ДТП 10 пассажиров обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.