Доля доллара в расчетах через SWIFT снизилась впервые за пять лет

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в ноябре 2025 года снизилась в годовом выражении впервые за 5 лет, с 2021 по 2024 год в конце осени всегда фиксировался рост, подсчитало РИА Новости по данным системы.
По итогам ноября она составила 46,77%, что на 0,91 процентного пункта меньше аналогичного периода предыдущего года. Подобная отрицательная динамика в конце осени фиксируется системой впервые с 2020 года: тогда в ноябре доля доллара в годовом выражении снизилась на 2,76 процентного пункта, до 37,63%. Сильнее всего доллар рос осенью 2023 года - по сравнению с ноябрем предшествующего года положительная динамика составляла 5,7 процентного пункта (до 47,08%).
Евро традиционно остается второй по востребованности валютой в рамках системы. Его доля за эти последние пять лет вела себя более непредсказуемо по сравнению с долларом: то резко снижалась, то росла. Например, в 2023 году, на фоне роста доли доллара, доля "европейца" проседала сразу на 13,17 процентного пункта (до 22,95%). В ноябре же 2025 года она подросла на 1,54 процентного пункта по сравнению с ноябрем прошлого года - до 23,83%.
Раньше SWIFT
была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию
от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).